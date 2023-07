Es bleibt weiterhin regnerisch in Hessen

Ein Regentropfen fällt von einer Pflanze. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

In Hessen fällt am Donnerstag weiterhin verbreitet Regen. In den Mittelgebirgen können bei Dauerregen bis Freitagvormittag Mengen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter vom Himmel kommen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag zwischen 19 und 23 Grad, in Gipfellagen um die 14 Grad. Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es den Vorhersagen zufolge zunächst regnerisch, bis in der zweiten Nachthälfte von Nordwesten her die Niederschläge nachlassen.

Offenbach - Tagsüber regnet es am Freitag dann vielerorts weiter - teils schauerartig oder gewittrig, wie die Meteorologen mitteilten. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad, in Hochlagen werden 19 Grad erreicht. dpa