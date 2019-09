Drei Tote bei Gondel-Absturz am Hohen Meißner - Ermittlungen zum Unfallhergang laufen auf Hochtouren

Sendeturm vom „Hessischen Rundfunk“

+ © Uwe Zucchi/dpa Die Gondel mit den drei Arbeitern ist am Sender Hoher Meißner aus etwa 50 Metern Höhe abgestürzt. © Uwe Zucchi/dpa

Eine Gondel ist am Dienstagmorgen auf am Sender Hoher Meißner aus 50 Metern Höhe abgestürzt. Drei Arbeiter in der Gondel kamen ums Leben. Ermittlung zur Unfallursache laufen.