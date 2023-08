Experten sehen kein Ende beim Boom der Photovoltaik

Ein Dach ist mit tiefschwarzen und dadurch weitaus unauffälligeren Solarpanels belegt. © Andreas Arnold/dpa

Beim Boom der Photovoltaik in Hessen erblicken Experten kein Ende. Der Chef einer Solarfirma in Kiedrich im Rheingau, Markus Wagner, sagt beispielsweise: „Meine Enkel sind in Rente, bis alle geeigneten Dächer mit Solarmodulen belegt sind.“ Sein Unternehmen mit 27 Mitarbeitern habe Aufträge bis Ende 2023. „Wir montieren 200 bis 250 Anlagen pro Jahr.“

Wiesbaden - Kunden seien vor allem Privatleute, aber auch beispielsweise die Stadt Wiesbaden und das Land Hessen mit öffentlichen Gebäuden, so Wagner.

Auch der Geschäftsführer der Landesenergieagentur Hessen, Karsten McGovern, betont: „Der Boom geht weiter und weiter.“ Die starke Nachfrage wegen rasant gestiegener Energiekosten nach Ausbruch der Ukraine-Krieges treibe ihn an. „Viele wollen auch zu Energiewende und Klimaschutz beitragen.“ Der aktualisierte Solarkataster für Hessen zeigt im Internet jedem Interessenten mit wenigen Klicks die Eignung seines Daches für Photovoltaik-Anlagen. „Bestimmt mehr als die Hälfte aller Dächer lohnen sich dafür“, so McGovern. dpa