Explosionsartiger Knall in Frankfurt sorgt für Schäden an Heizkraftwerk

Von: Christoph Sahler

In Frankfurt platzt in der Nacht eine Dampfleitung in einem Heizkraftwerk im Gutleutviertel. Das Gebäude trägt Schäden davon. Verletzt wird niemand.

Frankfurt - In einem Heizkraftwerk im Gutleutviertel in Frankfurt ist es am Dienstag (2. Mai) gegen 0.50 Uhr zu einem explosionsartigen Knall gekommen. Dies berichtete die Polizei am Morgen.

Durch ein Leck an einer Wasserdampfleitung sei es zu einer „plötzlichen Druckfreisetzung“ gekommen. Hierbei wurde die Gebäudefassade beschädigt und es lagen Trümmerteile im Umfeld der Einsatzstelle. Vorsorglich baten die ersten Einsatzkräfte die umliegenden Anwohner, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Großer Knall schreckt Menschen in Frankfurt auf - Schäden an Heizkraftwerk

Da zu Beginn die Auswirkungen auf den Gleisbereich der Main-Neckar-Brücke unklar waren, stellte die Bahn eigenständig den Verkehr in diesem Bereich ein. Die Maßnahmen der Feuerwehr Frankfurt begrenzten sich auf eine „umfassende Lageerkundung sowie die Einschätzung der Sicherheit der Umgebung“, hieß es vonseiten der Polizei. „Es brannte nicht, bei den aufsteigenden Wolken handelte es sich um Wasserdampf.“

Im Heizkraftwerk West von Mainova in Frankfurt kam es zu einem lauten Knall durch eine geplatzte Dampfleitung. © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Mainova am Dienstagvormittag mitteilte, konnte die Wärmeversorgung gegen 6.30 Uhr über andere Heizkraftwerke wieder hergestellt werden. Die Polizei entwarnte im Einsatzverlauf über Lautsprecherdurchsagen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, zum Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. (csa)

