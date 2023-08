Bademeister schockiert über Zustände: „Mache das Schwimmbad nicht mehr ohne Sicherheitsdienst auf«

»Wenn die Respektlosigkeiten weiter zunehmen, mache ich das keine zehn Jahre mehr«, sagt Schwimmmeister Dirk Heil. © Stefan Schaal

Handgreiflichkeiten unter Besuchern haben dazu geführt, dass das Freibad in Linden einen Sicherheitsdienst beschäftigt. Schwimmmeister Dirk Heil berichtet von täglichen Vorfällen.

Linden – An den heißen Tagen wird es wieder proppenvoll werden im Freibad in Großen-Linden. Hunderte werden im Wasser planschen, werden mit geschlossenen Augen auf dem Gras liegen, werden Pommes essen, Eis schlecken und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Bis zu 3500 Menschen besuchen das Freibad an besonders heißen Tagen. Schwimmmeister Dirk Heil erwartet indes, dass es auch zu Vorfällen kommen wird. »Bei schönem Wetter passiert das hier täglich.«

Wenn der 57 Jahre alte Heil von Vorfällen spricht, dann meint er »Respektlosigkeiten«, erklärt er. Der Schwimmmeister berichtet von Badegästen, die Streit mit anderen Besuchern suchen, die handgreiflich werden, die auch mal zuschlagen. »Das sind in der Regel Backpfeifen.« Heil erzählt von Gästen, die mitten im dichten Menschengewühl Fußball spielen, »die zu laut Musik hören, die keine Rücksicht auf kleine Kinder und auf andere Menschen im Bad nehmen«.

„Provozieren weiter und lachen Ihnen ins Gesicht“

Es sind in der Regel eher kleinere Fälle, bei denen der Schwimmmeister keine Polizei einschalten muss. Neu sind derartige Vorkommnisse freilich nicht. Schon gar nicht, dass Halbstarke im Freibad Regeln missachten. »Klar«, räumt Heil ein. »In meiner Jugend bin ich doch auch unerlaubt ins Becken gesprungen, der Bademeister hat dann geschimpft.« Damals aber habe man den Rüffel des Schwimmmeisters angenommen, habe sich entschuldigt. »Heute stehen Jugendliche und junge Erwachsene vor Ihnen, provozieren Sie weiter und lachen Ihnen ins Gesicht.«

Vor allem, ergänzt Heil, der seit 18 Jahren in dem Freibad tätig ist, habe die Zahl der Respektlosigkeiten »extrem zugenommen«. So sehr, dass die Stadt Linden neuerdings einen Sicherheitsdienst im Freibad beschäftigt.

Die Stadt hat Security-Mitarbeiter zunächst in der Corona-Zeit bei der Einlasskontrolle des Bads eingesetzt. Ein wesentlicher Anlass für die weitere Beschäftigung des Sicherheitsdiensts war schließlich ein Vorfall, der den Schwimmeister fassungslos gemacht und in Angst versetzt hat. »Es ging um einen Jugendlichen, der schon die ganze Woche auffällig war, der immer wieder von der Seite ins Becken gesprungen ist«, erzählt Heil. Der Jugendliche habe mehrere Ermahnungen missachtet. »Irgendwann haben wir uns entschieden, ihn für den Tag aus dem Freibad zu verweisen.« Dann aber sei die Auseinandersetzung eskaliert.

Jugendlicher rastet nach Rausschmiss aus Freibad aus

Der Jugendliche habe sich geweigert, das Bad zu verlassen. »Wir mussten die Polizei rufen.« Dann sei der Vater des Jugendlichen ausgerastet. »Er hat uns beschimpft und mit Gewalt gedroht. Er hat sich umgedreht und gesagt: ›Euch ficke ich noch.‹«

Nach diesem Vorfall habe er das Freibad am Abend mit einem mulmigen Gefühl verlassen, erzählt Heil. »Da guckt man nach links und nach rechts, ob draußen jemand wartet und dich angreift.« In diesem Moment und weil sich solche Konflikte mit Badegästen häuften, sei die Entscheidung gefallen: »Ich mache das Schwimmbad nicht mehr ohne Sicherheitsdienst auf.«

Er sei doch auch Privatmensch, sagt Heil. »Wir probieren, hier Sicherheit und Ordnung hinzubekommen.« Ziel sei, »dass die Badegäste gesund heimkommen und ich mit einem ruhigen Gewissen. Ich bin nicht deren Feind oder Gegner.«

»Kann ich mich nicht 20 Minuten lang mit Halbwüchsigen beschäftigen“

Wenn das Bad mit 3000 Gästen voller Menschen sei, »kann ich mich nicht 20 Minuten lang mit Halbwüchsigen beschäftigen, die keinen Respekt mehr vor Leuten haben. Ich würde sonst die Wasseraufsicht vernachlässigen«.

Heils Erzählungen erinnern - wenn auch in weit geringerem Ausmaß in Linden - an Diskussionen um Fälle von Gewalt und Rangeleien in mehreren Freibädern in Berlin in diesem Sommer. In der Folge wurde die Videoüberwachung in mehreren Berliner Bädern verstärkt, während in den Diskussionen darauf aufmerksam gemacht wurde, dass laut Statistik die Zahl der Gewaltdelikte in Berliner Freibädern eigentlich rückläufig ist.

Respektlosigkeiten im Freibad: »Dann mache ich das keine zehn Jahre mehr«

In den Diskussionen wurden auch Vorurteile gegenüber Migranten geschürt. Zumindest die Verständigung mit den Besuchern werde im Lindener Freibad immer schwieriger, berichtet Heil. Der Anteil der Migranten unter den Gästen liege bisweilen bei 60 bis 70 Prozent. »Da treffen zum Beispiel Türken auf Aramäer, Russen auf Ukrainer.« Vor diesem Hintergrund komme es immer wieder zu Konflikten, »die auch mal eskalieren«.

Vier hauptangestellte Schwimmmeister arbeiten im Freibad in Linden. »Wir haben ein unwahrscheinlich kollegiales Verhältnis«, sagt Heil. Im Team mache die Arbeit weiterhin Freude, versichert er. »Die positiven Erlebnisse überwiegen.« Doch wenn Vorfälle und Respektlosigkeiten weiter zunehmen, »dann mache ich das keine zehn Jahre mehr«.