Tiny-House liegt nach Unfall mitten auf der A5 – „Haben es mehr oder weniger heimgeschliffen“

Von: Christoph Agel, Erik Scharf

Der Fahrer eines VW-Bus mit Anhänger und Tiny-House verliert auf der A5 die Kontrolle über sein Gespann. © Reller

Schwerer Unfall am Sonntagmorgen auf der A5 an der Raststätte Wetterau. Ein VW-Bus mit einem Anhänger, auf dem ein Tiny-House geladen war, liegen auf der Fahrbahn.

+++ 13.49 Uhr: Bei der Bergung von VW-Bus, Anhänger und Tiny House war der Abschleppdienst Reller im Einsatz. Das kleine Haus, das auf der Fahrbahn lag, war laut Rüdiger Reller schon komplett eingerichtet gewesen, durch den Unfall sei alles im Tiny House herumgeflogen. »Da ist innendrin alles richtig kaputt«, sagte Reller der Redaktion.



Der Abschleppdienst hat erst den VW-Bus und dann den Anhänger geborgen. Doch Letzteres war gar nicht so einfach. Durch den Unfall war eine der beiden Achsen verbogen. Eigentlich wollte Reller den Anhänger samt Tiny House – zusammen 3,80 Meter hoch – auf die eigene Ladefläche stellen. Dann allerdings wäre man bei einer Gesamthöhe von 4,60 bis 4,70 Meter gewesen. »Da wären wir an der Brücke hängen geblieben«, sagte Reller und verwies auf die etwa 4,50 Meter hohe Brücke bei Ober-Mörlen.

Also wurde der Anhänger mit einer brauchbaren und einer demolierten Achse langsam und abgesichert durch ein Begleitfahrzeug abtransportiert. »Wir haben es mehr oder weniger heimgeschliffen.«

Unfall auf der A5: Polizei nennt Details zu schwerem Unfall mit VW Bus und Tiny House

Update vom Sonntag, 10. September, 12.45 Uhr: Nachdem gegen 7.30 Uhr am Sonntagmorgen auf der A 5 in Richtung Norden in Höhe der Raststätte Wetterau ein VW-Bus mit Anhänger verunfallt war (siehe Erstmeldung), ist die Sperrung um 9.49 Uhr aufgehoben worden. Auf dem Anhänger befand sich ein Tiny House, das nach dem Unfall auf der Seite lag. Der VW-Bus selbst landete auf dem Dach.

Auf dem Nummernschild steht »SU«, der Bus ist also im Rhein-Sieg-Kreis zugelassen. Nach Angaben der Polizei befanden sich zwei Personen in dem Fahrzeug, zu deren Alter und Geschlecht sie aber keine Angaben machen konnte. Das Wichtigste: Es ging wohl glimpflich aus, die beiden wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es habe keine weiteren Unfallbeteiligten gegeben, sagte die Polizei.

Der VW-Bus war ins Schleudern geraten und umgekippt. Im Zuge der Bergung war die A 5 dort in Richtung Kassel für fast zweieinhalb Stunden nur auf der linken Spur befahrbar.

A5 bei Ober-Mörlen: VW-Bus mit Tiny-House liegt mitten auf der Fahrbahn

Erstmeldung vom Sonntag, 10. September, 8.14 Uhr: Schwerer Unfall auf der A5 Frankfurt Richtung Kassel am frühen Sonntagmorgen (10. September): Auf Höhe der Raststätte Wetterau ist „ein VW- Bus mit einem Anhänger, beladen mit einem Tiny-House, aus bisher ungeklärter Ursache ins Schlingern gekommen und verunfallt. Fahrzeug und Anhänger liegen momentan quer auf rechter und mittlerer Spur“, teilte die Polizei in einer ersten Meldung mit.

Gegen 7.30 Uhr kam es laut Angaben der Polizei zum Unfall. Derzeit staut sich der Verkehr aus Richtung Frankfurt/Friedberg kommend auf dreu Kilometern, nur die linke Fahrspur ist derzeit befahrbar.

Auch die Raststätte Wetterau wird von der Autobahn-Sperrung betroffen sein. © nic

Autofahrer sind aufgefordert, in diesem Bereich der A5 besonders vorsichtig zu fahren. Weitere Angaben zum Unfall und den Auswirkungen liegen derzeit noch nicht vor. (esa/agl)

Im Janauar kam es auf der A5 zu Ober-Mörlen zu mehreren Unfällen, nachdem ein Porsche-Fahrer in ein Streufahrzeug gekracht war.