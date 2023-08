Hochzeitskorso behindert Verkehr auf A66 - sechs Autos blockieren alle Fahrbahnen

Von: Sebastian Richter

Teilen

Auf der A66 ist ein Hochzeitskorso mit sechs Autos unterwegs. Dabei fahren die Teilnehmer so, dass alle Fahrbahnen blockiert werden.

Gelnhausen – Am Samstagmittag (26. August) hat die Polizei auf der A66 bei Gelnhausen in Fahrtrichtung Fulda einen Autokorso gestoppt. Gegen 12.40 Uhr bemerkte eine Zivilstreife mehrere Fahrzeuge, die durch ihre auffällige Fahrweise Aufmerksamkeit erregten. Etwa sechs Fahrzeuge sollen dabei alle Fahrspuren eingenommen und mit eingeschaltetem Warnblinklicht gefahren sein, was andere Verkehrsteilnehmer beeinträchtigte.

Blumen auf einem Auto. (Symbolfoto) © imago

Hochzeitskorso auf A66 gestoppt: Polizei sucht Zeugen

Um die Sicherheit auf der Autobahn zu gewährleisten, entschied sich die Polizei dazu, die Fahrzeuge zu stoppen. Mehrere Streifenwagen wurden eingesetzt, um den Autokorso an einer geeigneten Stelle auf der A7 im Bereich Fulda-Mitte anzuhalten. Nach der Intervention stellte sich heraus, dass es sich bei den beteiligten Fahrzeugen offenbar um eine Hochzeitsgesellschaft handelte, die sich auf dem Weg nach Kassel befand.

Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch den Autokorso behindert oder gefährdet wurden, sowie Zeugen, die Informationen zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge liefern können, sich zu melden. Hinweise werden von der Autobahnpolizei Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen. (spr)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Richter sorgfältig geprüft.

Vergangenes Jahr starb auf der A66 ein Pkw-Fahrer bei einem schweren Unfall.