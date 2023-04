Fahrerstreik von Gräfenhausen vorbei: Lastwagen übergeben

Ein Lastwagenfahrer kehrt an der Raststätte Gräfenhausen den Müll zusammen. © Arne Dedert/dpa

Nach beinahe sechs Wochen ist der Streik georgischer und usbekischer Lastwagenfahrer um ausstehenden Lohn auf der Raststätte Gräfenhausen vorbei: Am frühen Freitagnachmittag verließ ein Bus mit den mehr als 60 Männern die südhessische Raststätte an der A 5. Zuvor hatten die Fahrer einem Mitarbeiter des polnischen Speditionsunternehmens, für das sie gearbeitet hatten, Wagenschlüssel und Fahrzeugpapiere übergeben.

Gräfenhausen - „Alles konnte geklärt werden“, sagte der niederländische Gewerkschafter Edwin Atema, der für die Fahrer verhandelt hatte.

Der Bus hatte bereits am Vorabend auf der Raststätte bereit gestanden. Da jedoch noch einige der Fahrer auf die angekündigten Geldüberweisungen warteten, entschied die ganze Gruppe, erst in den Bus zu steigen, „wenn der letzte Euro gezahlt wurde“, sagte Michael Wahl vom Beratungsnetzwerk faire Mobilität, das zusammen mit Gewerkschaftern, Kirchenleuten und Privatpersonen die Fahrer in den vergangenen Wochen unterstützt hatte.

Der Streik hatte auch die Situation von Fahrern im internationalen Gütertransport in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. „Wir hoffen, dass dieser Aufschrei der ausgebeuteten Fahrer Effekte hat“, sagte Wahl. Er hoffe, „dass sich langfristig etwas in diesem Sektor ändert, dass die Arbeitsverträge besser werden, dass aber auch in den Lieferketten Verantwortung übernommen wird.“ dpa