Fahrradstaffel der Polizei verfolgt Pedelec-Fahrer

Verkehr

Die Fahrradstaffel der Frankfurter Polizei hat sich am Montagabend am Mainufer eine Verfolgungsjagd mit einem Pedelec-Fahrer geliefert. Das berichtete die Polizei in Frankfurt am Dienstag. Demnach verfolgten die Beamten den 36-Jährigen mit Blaulicht auf Elektromotorrädern, nachdem er eine Kontrollstelle durchbrochen hatte. Nach wenigen Hundert Metern hätten sie den Mann eingeholt.

Frankfurt/Main - Den Angaben zufolge war das Rad „frisiert“, die Polizisten stellten es sicher. dpa