Hat Frankfurt die richtigen Ideen, um ein Dieselverbot zu verhindern? 

Bis 31.08. muss die Stadt einen Maßnahmen-Katalog vorlegen, mit dem die Schadstoffe in der Luft reduziert werden können.

Kommt ein Dieselfahrverbot in Frankfurt? Oder ergreift die Stadt genug Maßnahmen, um ein generelles Fahrverbot doch noch zu verhindern? Der Druck ist groß: Bis 31. August muss Frankfurt einen Maßnahmenkatalog vorstellen, mit dem der Schadstoffgehalt in der Luft wirksam reduziert werden soll. Zuletzt hatte das Umweltministerium klar gestellt, dass Frankfurt bislang zu wenig unternehme, um ein Fahrverbot zu verhindern.

Die Beschlüsse der Stadt - wie etwa die Nachrüstung städtischer Busse - reichten nicht aus, um eine tatsächliche Verbesserung der Luftqualität zu gewährleisten. Jetzt hat Frankfurt - und allen voran Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) noch bis Ende dieses Monats Zeit, um konkrete Maßnahmen vorzulegen.

Am 10. und 11. Dezember 2019 wird dann der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entscheiden, ob diese Vorschläge ausreichen - oder ob es ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge in Frankfurt zwangsweise geben wird. Davon wären neben Frankfurter Autofahrern auch sehr viele Pendler betroffen, die täglich in die Stadt kommen.

Abwehr von Fahrverboten: Oesterling gibt sich optimistisch

An der Messstation Friedberger Landstraße sind die Schadstoffe im ersten Halbjahr 2019 ein klein wenig zurückgegangen. Damit können eventuell ab 2020 die Grenzwerte von maximal 40 Mikrogramm unterschritten werden. Gegenüber den Werten von vor 30 Jahren sei die Belastung von 77 auf zuletzt 46 Mikrogramm zurückgegangen, sagt der Verkehrsdezernent.

Ob sich das Gericht auf diese Rechnung einlässt? Wenigstens ein paar Vorschläge gibt es dann aber doch noch. Mit einem Bündel von Maßnahmen wollen die Frankfurter Politiker für saubere Luft sorgen.

So soll ein Fahrverbot in Frankfurt verhindert werden:

Parkgebühren: Das Parken in Frankfurt wird teurer. Die Gebühren steigen in der City von 3 auf 4 Euro, in den äußeren Stadtteilen steigen die Kosten pro Stunde von 1,50 auf 2 Euro.

Parkraumbewirtschaftung: In allen 37 Anwohnerparkzonen müssen Nicht-Anwohner künftig Parkgebühren zahlen. Im Stadtteil Bornheim wird es losgehen, dann müssen zum Beispiel auswärtige Autofahrer blechen. „Das hat mit Sicherheit große Auswirkungen“, schätzt Oesterling.

Saubere Busse: 25 Gelenkbusse sollen auf die sauberste Abgasnorm nachgerüstet werden. Außerdem will die Stadt künftig verstärkt Elektrobusse kaufen. Auch der Kauf von weiteren Wasserstofffahrzeugen sei „schon abgestimmt in der Koalition“.

Mehr Platz für Fahrräder: In den nächsten Jahren soll den Autofahrern Platz auf den Straßen genommen werden. Auf zehn Hauptstraßen werden dann Fahrspuren zu Radspuren. Das bedeutet: Autofahren wird in Frankfurt zunehmend unattraktiv - die Reduktion von vier auf zwei Fahrspuren auf wichtigen Verkehrstangenten soll dazu beitragen, den Verkehr und damit auch den Schadstoffgehalt in der Luft zu verringern.

Pförtnerampeln: Während der Stoßzeiten des Frankfurter Berufsverkehrs könnte die Zahl der nach Frankfurt einfahrenden Autos durch ein Ampelsystem begrenzt werden. Doch dieser Vorschlag ist umstritten: 20 bis 30 Minuten im Stau stünden dann alle Pendler, egal ob sie mit einer automobilen Dreckschleuder oder einem modernen, sauberen Elektroauto unterwegs sind, weiß auch Oesterling. „Das ist ungerecht und nicht zielgerichtet“, sagt der Frankfurter Verkehrsdezernent.

„Klaus Oesterling, komm‘ in die Puschen“

Ob das ausreicht, ist fraglich. Gerade kürzlich sei ein Höchstwert von 94 Mikrogramm gemessen worden, berichtet Linken-Fraktionschef Martin Kliehm. „Wir werden nicht um ein Fahrverbot herumkommen“, sagt Kliehm. „Es passiert viel zu wenig“, warnt der Linken-Politiker. „Klaus Oesterling, komm‘ in die Puschen.“

