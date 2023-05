Notlandung bei Gießen: Fallschirmspringer stürzt in Autobahnböschung

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Ein 24-Jähriger ist mit seinem Fallschirm in der Nähe von Gießen notgelandet – neben der Autobahn 45. Der Springer bleibt unverletzt.

Gießen – Ein 24-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag (7. Mai) mit seinem Fallschirm bei Gießen notgelandet. Wie die Feuerwehr mitteilte, blieb er an der A45 zwischen den Anschlussstellen Gießen-Lützellinden und Wetzlar-Süd (Lahn-Dill-Kreis) in der Böschung hängen. Der Fallschirm wurde zerstört, der 24-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Fallschirm des 24-jährigen Fallschirmsprungschülers hängt in der Böschung neben der A45 bei Gießen. © Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Hüttenberg

24-jähriger Fallschirmspringer absolviert Fallschirmspringer-Kurs in Gießen

Wie die Feuerwehr mitteilte, war der junge Mann vom Flugplatz Lützellinden aus gestartet. Er absolviert nach Angaben der Feuerwehr derzeit einen Fallschirmspringer-Kurs. Möglicherweise wegen Unerfahrenheit oder eines Funkausfalls geriet er in Not und musste direkt neben der Autobahn in einem Gebüsch notlanden.

Feuerwehrleute „pflückten“ das zerfetzte Fluggerät aus dem Gebüsch, damit es nicht auf die Autobahn geweht werden konnte.

Im vergangenen Herbst ist in Gießen ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Polizei hat ihre Erkenntnisse veröffentlicht. (cas)