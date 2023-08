Fast die Hälfte der Jugendlichen in Hessen arbeitet

Jugendliche treffen sich auf einer Wiese. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Knapp die Hälfte aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Hessen ist im vergangenen Jahr erwerbstätig gewesen. 314.000 Personen im Alter von 15 bis 24 Jahren gingen 2022 arbeiten, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Anteil von 48 Prozent. Die Erwerbslosenquote in dieser Altersgruppe lag bei sieben Prozent.

Wiesbaden - 61 Prozent der jungen Erwerbstätigen (192.000) gingen den Angaben zufolge noch zur Schule, absolvierten eine Ausbildung oder studierten. Demgegenüber lag der Anteil jener, die weder in Bildung oder Ausbildung waren noch einen freiwilligen Wehrdienst oder Bundesfreiwilligendienst leisteten, bei 39 Prozent. 34 Prozent dieser sogenannten Kernerwerbstätigen im Alter von 15 bis 24 Jahren gingen laut Landesamt einer atypischen Beschäftigung nach. Dazu zählen neben Teilzeitarbeit auch befristete Jobs, geringfügige Beschäftigung und Jobs bei Zeitarbeitsfirmen. dpa