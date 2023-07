Pilot steuert bei Anflug auf Frankfurt Rollweg statt Landebahn an - Doch der ist mit Airbus besetzt

Von: Robin Kunze

Einen Rollweg mit der Landebahn verwechseln - dieser Fehler ist einem Airbus-Piloten kürzlich auf dem Flughafen Frankfurt passiert. Die Profis am Boden verhinderten Schlimmeres.

Frankfurt - Es liest sich für den Laien zunächst dramatisch, weil vermeintlich extrem gefährlich: Ein Airbus A319-100 befindet sich am Morgen des 3. Juli im Landeanflug auf den Flughafen Frankfurt, ordnet sich dabei aber nicht bei der Landebahn, sondern bei einer von einem anderen Airbus besetzten Rollbahn ein. Und das im Endanflug. So berichtete es das Luftfahrt-Portal The Aviation Herald.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) mit Sitz in Langen kann den Ablauf des Vorfalls bestätigen - und gleichzeitig Aufklärung betreiben. Wie eine Sprecherin der DFS berichtet, habe das Cockpit des A319 den Tower am Flughafen Frankfurt im Landeanflug um einen sogenannten „Swing Over“ gebeten. Dabei wird angefragt, ob statt der ursprünglich vorgesehenen Landebahn auch eine andere frei zum Landen wäre und ob zu dieser gewechselt werden kann. Nichts Unübliches.

Airbus-Pilot fragt am Flughafen Frankfurt einen Wechsel der Landebahn an und steuert dann auf Rollweg zu

Der Frankfurter Flughafen: Piloten, die hier nicht regelmäßig landen, können ob der Größe durchaus kurzzeitig den Überblick verlieren. (Symbolbild) © Arne Dedert / dpa

Statt der südlichen wollte die Cockpit-Crew des A319 lieber die nördliche Landebahn anfliegen, die unter Piloten ob der Nähe zum Terminal als beliebte Wahl gilt. Beim „Spurwechsel“ ordnete sich der Flieger dann aber nicht bei der neuen Landebahn, sondern bei der mittig zwischen den beiden Landebahnen gelegenen Rollbahn ein. Dort befand sich zu dem Zeitpunkt allerdings ein Airbus 320 der Lufthansa. Warum das dramatischer klingt, als es letztlich war, bringt die Sprecher der Deutschen Flugsicherung auf den Punkt: „Die Fluglosten haben einen guten Job gemacht.“

Zweimal sei das Cockpit des desorientierten A319 auf den Fehler hingewiesen worden, dann wurde an Bord das Durchstarten eingeleitet: Von rund 200 Metern ging es zurück auf eine Höhe von über 1500 Metern, um den Landeanflug erneut einzuleiten und das Ganze nochmal von vorne zu probieren. Beim zweiten Versuch klappte die Landung letztlich auch.

Verständnis für den Airbus-Piloten der Mini-Airline: Rollbahn am Flughafen Frankfurt sehr groß

Mit dem Piloten des A319 sollte man als Außenstehender nicht allzu hart ins Gericht gehen, wie die Sprecherin der DFS betont: „Der Flughafen Frankfurt ist sehr groß, gerade für kleinere Airlines, die nicht häufig dort landen. Die besagte Rollbahn ist so groß, wie an manch anderen Flughäfen die Piste.“ Tatsächlich gehörte der A319 zur Flotte der rumänischen Fluggesellschaft Carpatair, die nur drei Maschinen umfasst.

Auch in den Kommentaren des „Aviation Herald“ erfährt der Pilot Rückendeckung. So schreibt ein Nutzer, der sich offenbar mit dem Anflug auf den Frankfurter Flughafen auskennt, dass die besagte Rollbahn leicht mit einer Landebahn verwechselt werden könne, da sich diese den ankommenden Fliegern entgegenstrecke und zudem sehr breit ausgebaut sei. Wer nicht regelmäßig in Frankfurt landet, könne da den Überblick durchaus verlieren. Zum Glück gibt es Lotsen, die ihren Job gut machen.

Ein etwas wackeliger Landeanflug gehört angesichts der Themen aus den vergangenen Wochen und Monaten also nicht zu den wirklich großen Aufregern am Flughafen Frankfurt. (Robin Kunze)