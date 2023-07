Femizid in Gießen: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Von: Stefanie Lipfert

Nach dem Fund des Leichnams einer 51-jährigen Frau aus Gießen am Samstag, 15. Juli, befindet sich ein 31-jähriger Bekannter der Frau in Untersuchungshaft.

Gießen - Am frühen Samstagmorgen (15. Juli) machte eine Passantin vor einem Mehrfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße in Gießen eine grauenhafte Entdeckung. Nach Angaben der Polizei findet sie den Leichnam einer 51-jährigen Frau aus Gießen. Nach den ersten Ermittlungen gehe die Kriminalpolizei von einem Gewaltverbrechen aus.

Diesen Verdacht bestätigte auch die Obduktion: Die Frau aus Gießen starb an den Verletzungen infolge von stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Die ersten Ermittlungen, Zeugenaussagen und Spuren am Tatort führten die Polizei auf die Fährte eines 31-Jährigen. Dieser wohnt auch in dem Mehrfamilienhaus - auch in seiner Wohnung fanden sich Spuren, die auf ihn als Täter hindeuten können. Laut Polizei sei er nachweislich am Tatabend mit der Frau zusammen unterwegs gewesen.

Femizit in Gießen: Bekannter des Opfer wird des Mordes verdächtigt

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest, der 31-Jährige bestreitet jedoch die Tat. Am Sonntag (16. Juli) wurde der 31 Jahre alte Mann aus Gießen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Aktuell befindet sich der Tatverdächtige in einer hessischen Vollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu der Tat dauern an. (Stefanie Lipfert)

