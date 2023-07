Ferienbeginn in Hessen: ADAC erwartet staureiches Wochenende

Von: Caspar Felix Hoffmann

Die hessischen Sommerferien stehen vor der Tür. Viele Urlauber fahren mit dem Auto in die Ferien. Das soll am ersten Ferienwochenende zu Staus führen.

Frankfurt – Der wohl beste Tipp für alle Urlaubsfahrer am kommenden Wochenende (21. bis 23. Juli): Nach Möglichkeit gar nicht erst losfahren – sondern an einem Tag unter der Woche. Denn Auto Club Europa (ACE) und ADAC erwarten eines der staureichsten Wochenenden der Saison.

Dann schließen auch in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland die Schulen, bis auf Bayern und Baden-Württemberg hat ganz Deutschland Sommerferien. Entsprechend turbulent dürfte es bundesweit auf den Straßen zugehen, warnt der ACE, der vor allem den Samstag (22. Juli) als Hauptreisetag ausmacht.

Die längsten Staus erwartet der ADAC am Freitagnachmittag (21.), Samstagvormittag (22.) und Sonntagnachmittag (23. Juli). Auf den wichtigsten Ferienautobahnen gehe es streckenweise nur im Schritttempo voran.

Der ACE rechnet mit starken Reiseströmen aus dem Rhein-Main-Gebiet, dem Rhein-Ruhr-Gebiet und unter anderem auch aus den Ballungsräumen Berlin und Hamburg. Reiseziele seien die Küsten und der Mittelmeerraum. Aber auch Ziele im bayerischen Alpenvorland, im Schwarzwald, im Erzgebirge und im Harz stünden häufig auf den Navigationsgeräten.

Tipp der Autoclubs

Die meisten Staus erwarten die Automobilclubs am Freitagnachmittag (21.), Samstagvormittag (22. ) und Sonntagnachmittag (23. Juli). Wer am Wochenende fahren müsse, solle am besten sehr früh morgens losfahren. Wer flexibel sei, fahre besser unter der Woche: Dienstag bis Donnerstag seien gute Wochentage.