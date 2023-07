Feuer auf früherem Militärgelände weitgehend gelöscht

Feuerwehreinsatz. © Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Der seit Tagen anhaltende Brand auf einem ehemaligen Militärgelände in Butzbach ist weitestgehend gelöscht. „Es gibt noch einzelne Glutnester“, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Freitag. Auf dem Platz hatte sich noch Munition am Boden befunden, was die Arbeit der Brandbekämpfer erschwerte. Daher kamen am Mittwoch ein Löschpanzer und zwei Löschroboter zum Einsatz, diese waren den Angaben zufolge „sehr effektiv“.

Butzbach - Am Mittwochabend waren die Flammen gelöscht, seitdem gibt es noch Glutnester. Die Feuerwehr bleibt zunächst weiterhin vor Ort. Verletzt wurde bei den Löscharbeiten niemand.

Das Feuer war am Sonntagnachmittag ausgebrochen, betroffen ist eine 7,5 Hektar große Freifläche mit Totholz auf dem Heidelbeerberg. Zwischenzeitlich waren laut Feuerwehr rund 400 Feuerwehrleute sowie der Kampfmittelräumdienst im Einsatz. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hofft auf Hinweise von Zeugen. dpa