Feuer in Hotel verursacht 100.000 Euro Sachschaden

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Feuerwehr hat am frühen Mittwochmorgen in Großkrotzenburg einen Brand in einem leerstehenden Hotel gelöscht. Das Feuer war in der Nacht zunächst im dritten Stock ausgebrochen und hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon auf das Dach übergriffen, teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Großkrotzenburg - Die Polizei schließt laut Mitteilung eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 100.000 Euro. dpa