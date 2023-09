Feuer in Mehrfamilienhaus: Polizei evakuiert

Ein Einsatzwagen der Polizei fährt durch eine Stadt. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Ein brennendes Mehrfamilienhaus ist am Sonntag in Gießen-Heuchelheim evakuiert worden. In dem Haus seien 28 Menschen gemeldet, berichtete ein Polizei-Sprecher. Wie viele Menschen sich in dem Haus aufhielten, als das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Der Einsatzort werde wegen der Löscharbeiten weiträumig abgesperrt. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt.

Gießen - Einzelheiten waren unklar. dpa