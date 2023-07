Feuer in Sägewerk in Mossautal ausgebrochen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Auf dem Gelände eines Sägewerks in Mossautal (Odenwaldkreis) hat es am Montagnachmittag gebrannt. Zwei Behälter, in denen Holzspäne gelagert waren, fingen aus bislang unbekannter Ursache Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern.

Mossautal - Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Zur Schadenshöhe und Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt. dpa