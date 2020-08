Feuer in Wohnhaus in Bad Nauheims Innenstadt: Mehrere Einsätze beschäftigen Feuerwehr

Großeinsatz für die Bad Nauheimer Feuerwehr. In einer Dachgeschosswohnung in der Parkstraße ist ein Feuer ausgebrochen.

Am Samstagmittag haben gleich drei Einsätze die Bad Nauheimer Feuerwehr beschäftigt. Unter anderem brannte es in einer Dachgeschosswohnung in der Innenstadt.

Großeinsatz für Bad Nauheimer Feuerwehr

für Drei parallel laufende Einsätze

parallel laufende Dachgeschosswohnung brennt in der Parkstraße

Am Samstag, 01.08.20, haben gleich drei parallele Einsätze die Bad Nauheimer Feuerwehr beschäftigt. Auf der Parkstraße in der Innenstadt brannte es in einer Dachgeschosswohnung. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war im Einsatz. Parallel brannte ein Feld zwischen Bad Nauheim und Ockstadt. Von Weitem waren die Rauchschwaden zu erkennen. Erst am Freitagabend musste die Ockstädter Feuerwehr ausrücken. Ebenfalls zwischen Ockstadt und Bad Nauheim brannte ein Feld. Damit noch nicht genug: Auch zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Stadtschule an der Wilhelmskirche musste die Feuerwehr ausrücken. „Wie schon in den letzten Tagen, war dies aber eine Fehlmeldung“, sagt Einsatzleiter Jens Christiansen.

+ Die Parkstraße in Bad Nauheim ist aufgrund des Brandes in einer Dachgeschosswohnung gesperrt. © Marion Müller

Die Bad Nauheimer Feuerwehr wurde um 10.50 Uhr zum Brand in einem Wohnhaus in der Parkstraße alarmiert. Zwischen der Terrassenstraße und der Burgallee ging für den Verkehr nichts mehr. In einer Dachgeschosswohnung war ein Feuer in der Wohnküche ausgebrochen. „Zunächst mussten wir davon ausgehen, dass sich Personen in Gefahr befinden“, sagt Christiansen. Glücklicherweise habe sich aber dann herausgestellt, dass die Bewohnerin der Dachgeschosswohnung nicht zu Hause war. Die Einsatzkräfte konnten sich so auf die Bekämpfung des Feuers konzentrieren.

Großeinsatz in Bad Nauheim: „Die Küche ist ein Totalschaden“

Aufgrund der drei parallel laufenden Einsätze habe Stadtbrandinspektor Roland Neumann größer alarmiert. Auch Kräfte der Friedberger Feuerwehr waren in der Parkstraße im Einsatz. Außerdem seien die Feuerwehren durch die Urlaubszeit etwas schwächer besetzt.

Unter Atemschutz löschte die Feuerwehr das Feuer. „Die Küche ist ein Totalschaden“, erklärt Einsatzleiter Christiansen. Da es sich um eine Wohnküche gehandelt habe, sei auch das Wohnzimmer durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. Mit Wärmebildkameras untersuchten die Einsatzkräfte das Dach in der Wohnung sowie von au0en über die Drehleiter.

Verletzt wurde bei dem Einsatz in der Bad Nauheimer Innenstadt niemand. Die anderen Hausbewohner hatten sich bereits selbst in Sicherheit bringen können.