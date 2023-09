15 Teslas brennen in Frankfurt – Feuerwehr mit Sonderlöschmittel im Einsatz

Von: Caspar Felix Hoffmann

15 Elektroautos brennen auf einem Parkplatz in der Wächtersbacher Straße im Frankfurter Stadtteil Fechenheim aus – „massiver Löschangriff“.

Update vom Dienstag, 12. September, 12.30 Uhr: Zu dem nächtlichen Brand im Frankfurter Stadtteil Fechenheim gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet, sind 15 Elektrofahrzeuge der Marke Tesla beschädigt worden. Zuvor hatte die Frankfurter Feuerwehr von zehn Autos gesprochen.

Wegen der schwer löschbaren Batterien in den Fahrzeugen hat die Feuerwehr ein Sonderlöschmittel eingesetzt, so die dpa weiter. Nach Angaben eines Polizeisprechers entstand ein Sachschaden von 500.000 Euro. Die Brandursache sei noch unklar.

Mehrere Teslas sind in Frankfurt-Fechenheim in der Nacht ausgebrannt © 5VISION.NEWS/dpa

Zehn Teslas brennen in Frankfurt – Nachlöscharbeiten dauern an

Erstmeldung vom Dienstag, 12. September, 10.30 Uhr: Frankfurt – Zehn Elektroautos der Marke Tesla sind am Dienstag (12. September) auf einem Parkplatz in der Wächtersbacher Straße im Frankfurter Stadtteil Fechenheim in Brand geraten, wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilte. Die Meldung über den Brand ging gegen 3.20 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Das Feuer griff bereits auf mehrere Autos über, bevor die Feuerwehr eintraf.

Zehn Fahrzeuge seien durch den Brand zerstört, weitere Autos beschädigt worden. Da die Fahrzeuge mit Elektroantrieb ausgestattet waren, so die Meldung, wurde aufgrund der hohen Reaktivität der Batteriezellen ein „massiver Löschangriff“ unter Atemschutz durchgeführt.

Zehn Elektroautos der Marke Tesla sind am Dienstag (12. September) auf einem Parkplatz in der Wächtersbacher Straße im Frankfurter Stadtteil Fechenheim in Brand geraten. © 5VisionNews

Zehn Teslas brennen in Frankfurt aus: Nachlöscharbeiten nehmen noch „einige Zeit“ in Anspruch

Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte von fünf Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Fechenheim sowie Fahrzeuge mit Sonderlöschmitteln. Wegen der unmittelbaren Nähe sei die Bahnstrecke am Brandort vorübergehend für etwa eine halbe Stunde gesperrt worden, hieß es.

Gegen 4.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und die ersten Einheiten konnten die Einsatzstelle verlassen. Die Nachlöscharbeiten würden noch „einige Zeit“ in Anspruch nehmen, da eine Wiederentzündung der Batteriezellen möglich sei. Über die Höhe des Sachschadens und die Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cas)