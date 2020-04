Mehrere Brände in der Nacht in Frankfurt – War es Brandstiftung?

Mehrere Brände im Frankfurter Ostend beschäftigen die Feuerwehr in der Nacht. Immer wieder brennen Mülltonnen - War es Brandstiftung?

Frankfurt – In der Nacht von Dienstag (07.04.2020) auf Mittwoch beschäftigten die Feuerwehr gleich mehrere Brände im Frankfurter Ostend. In allen Fällen standen Mülltonnen in Flammen, die jeweils vor Hausfassaden abgestellt und aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten waren. Nun ermittelt die Polizei - War es Brandstiftung?

Mehrere Brände in Frankfurt: Hält ein Brandstifter die Feuerwehr in Atem?

Zunächst brannten gegen 2 Uhr zwei Mülltonnen vor einem Gebäudekomplex in der Pfingstweidstraße im Ostend in Frankfurt. Ein Zeuge hatte schnell gehandelt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Durch das rasche Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Brandes in den Keller des betroffenen Gebäudes verhindert werden. Trotzdem platzten im Kellergeschoss und im Erdgeschoss Fenster und im ersten und zweiten Obergeschoss zeigten sich Rußanhaftungen, wie die Polizei Frankfurt berichtet.

Immer wieder brennen Mülltonnen - Die Polizei vermutet Brandstiftung

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurden die betroffenen Gebäudeteile kontrolliert und der in die Kellerräume eingedrungene Brandrauch mit einem Hochleistungslüfter ins Freie geblasen. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Vermutlich handelt es sich um Brandstiftung. Die Polizei Frankfurt schätzt den durch den Brand entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

Frankfurt: Mehrere Brände beschäftigen die Feuerwehr in der Nacht - War es Brandstiftung?

Etwa eine Stunde später brannten dann zwei weitere Mülltonnen und ein Dixiklo im Innenhof einer Wohnanlage auf der Ecke Allerheiligentor/Lange Straße in der Frankfurter Innenstadt. Hier musste die Feuerwehr nach dem Löschen des Brandes Teile einer Hausfassade öffnen, um dahinter befindliches Isoliermaterial auf mögliche Glutnester zu überprüfen. Auch bei diesem Brand gab es keine Verletzten. Auch hier kann die Polizei Brandstiftung aktuell nicht ausschließen. Nur kurze Zeit später wurde die Feuerwehr Frankfurt zu einem weiteren Mülltonnenbrand in die Hanauer Landstraße gerufen - Wieder Mülltonnen. Dort brannten zwei Altpapiertonnen vor der Hausnummer 6.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Bränden in Frankfurt aufgenommen

Die Kriminalpolizei Frankfurt hat nun die Brandursachenermittlung aufgenommen. Da es sich in allen drei Fällen durchaus um Brandstiftung handeln kann, bittet die Frankfurter Polizei Personen, die zu den Bränden im Ostend und in der Frankfurter Innenstadt sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75551599 in Verbindung zu setzen.

Von Isabel Wetzel

Immer mal wieder kommt es in Frankfurt zu Fällen von Brandstiftung. Erst vor einigen Wochen führten die Ermittlungen die Polizei auf die Spur eines sehr jungen Brandstifters.

Oft brennen Mülltonnen, wenn Feuerteufel am Werk sind. Im Februar hat ein Brandstifter einen Krankentransporter angezündet* - und ist dann mit der U-Bahn geflüchtet.

