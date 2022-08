Feuerwehr-Großeinsatz bei Waldbrand nahe Groß-Umstadt

Teilen

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Brand in einem Waldstück bei Groß-Umstadt in der Nacht zum Mittwoch hat die Feuerwehr mehrere Stunden lang in Atem gehalten. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Ursache des Brandes auf einer etwa 200 bis 300 Quadratmeter großen Fläche sowie die Schadenshöhe waren laut Polizei zunächst unklar. Insgesamt waren etwa 80 Feuerwehrleute im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten rund sechs Stunden.

Groß-Umstadt - Das Löschwasser wurde mit Tankwagen zum Brandort nahe des Stadtteils Dorndiel gefahren. dpa