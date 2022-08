Leitkegel am Straßenrand: Darum darf man sie auf keinen Fall wegräumen

Von: Constantin Hoppe

Wenn man im Wald oder Feld auf einen vermeintlich umgefallenen Leitkegel stößt, sollte man diesen nicht wegräumen. Denn dieser liegt oft nicht zufällig dort.

Hessen - Brennt es in Wald oder Flur, ist schnelle Hilfe angesagt. Denn gerade bei anhaltender Trockenheit können sich Wald- und Flächenbrände, angefacht durch Wind, schnell ausbreiten. Daher sind bei solchen Einsätzen meist auch viele verschiedene Feuerwehren nötig, um den Brand schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen.

Doch das ist nicht immer so einfach: Denn gerade bei Bränden in Waldgebieten ist die Einsatzstelle oft nicht einfach zu finden, besonders dann, wenn man ortsfremd ist. Hier kommen Hilfsmittel wie umgelegte Leitkegel ins Spiel: Diese dienen mit ihrer Pfeilform dann als Wegweiser für nachfolgende Feuerwehren. Das gilt besonders auch in den waldreichen Gebieten in Hessen.

Ein Feuerwehrmann bearbeitet nach einem Waldbrand den Waldboden mit einer Hacke. (Symbolbild) © Daniel Schäfer/dpa/Symbolbild

Auch in Hessen: Kegel helfen unter anderem bei Waldbrand-Einsätzen

Wegen der lang anhaltenden Trockenheit herrscht aktuell hohe Waldbrandgefahr. Da bei solchen Einsätzen meist mehrere Feuerwehren anwesend sind, zeigt die heimische Feuerwehr - diese ist mit den örtlichen Begebenheiten am besten vertraut - mit den Kegeln ihren nachfolgenden Kameraden den Weg. Diese können so schneller die Einsatzstelle erreichen.

Wer als Spaziergänger oder Autofahrer an einer Weggabelung oder einer Kreuzung im Wald oder auf Feldwegen also einen vermeintlich umgefallenen Leitkegel sieht, sollte diesen am besten einfach liegenlassen.

Facebook-Post der Feuerwehr Weser-Lippholdsberg ging viral

Inzwischen haben sich mehrere Feuerwehren in Deutschland über die sozialen Medien zu dem Thema geäußert. Vor kurzem hat die Feuerwehr Weser-Lippholdsberg mit einem Facebook-Post auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Der Post der Feuerwehr ging viral: Der Post wurde mehr als 14.000-mal geteilt. (con)

Erst am Dienstagabend (2.August) musste die Frankfurter Feuerwehr zu einem Waldbrand ausrücken: Der Brand zwischen dem Bahnhof Stadion und der Flughafenstraße in Niederrad beeinträchtigte den S-Bahn-Verkehr.