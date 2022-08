Feuerwehr löscht Waldbrand an Bahnlinie

Teilen

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Die Feuerwehr hat am Dienstagabend in Frankfurt am Main einen Waldbrand gelöscht. In Nähe einer Bahnlinie standen gut 400 Quadratmeter trockenes Laub und Holz im Bodenbereich in Flammen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach etwa zweieinhalb Stunden löschen. Der S-Bahnverkehr wurde für die Zeit des Einsatzes unterbrochen.

Frankfurt am Main - Die Brandursache ist noch unbekannt. dpa