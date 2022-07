Feuerwehr rettet Kind aus Baumkrone

Kassel

Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung.

Die Feuerwehr in Kassel hat ein zehn Jahre altes Mädchen aus einer Baumkrone gerettet. Nachdem ein Passant den Notruf gewählt hatte, fanden die Feuerwehrleute das Kind am Freitagabend in etwa sieben bis acht Metern Höhe auf einem Spielplatz, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Mithilfe einer Drehleiter wurde sie daraufhin aus der verzwickten Lage befreit.

Kassel - Den Angaben zufolge war die Zehnjährige hinaufgeklettert, um einen Modellhubschrauber eines Freundes aus dem Baum zu holen. Nach der Rettungsaktion wurde sie wohlbehalten ihrem Großvater übergeben, hieß es. dpa