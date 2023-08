Flaschenwurf bei Protest gegen Polizei auf Darmstädter CSD

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einer Spontanversammlung beim Christopher Street Day (CSD) in Darmstadt ist eine Flasche in die Richtung von Polizeibeamten geworfen worden. Verletzte habe es dabei am Samstag nicht gegeben, teilte die Polizei in Darmstadt am Sonntag mit. Zuvor hätten acht Menschen mit einem Banner vor einem Informationsstand der Polizei demonstriert, hieß es.

Darmstadt - Die Gruppe habe sich geweigert, einen neu zugewiesenen Versammlungsort in 20 Meter Entfernung einzunehmen. Daraufhin seien die Protestierenden von der Polizei „weggeschoben“ und zum neuen Ort geleitet worden. Eine Person habe dann mit einer Flasche geworfen. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt, hieß es.

Den Christopher Street Day gibt es jedes Jahr in vielen Städten in aller Welt, er erinnert an Ereignisse vom 28. Juni 1969: Polizisten stürmten damals die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten dadurch mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus. dpa