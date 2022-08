Fleischerbeil-Attacke: Angeklagter könnte aussagen

Im Prozess um eine Attacke mit einem Fleischerbeil könnte vor dem Landgericht Darmstadt an diesem Freitag (ab 9.00 Uhr) der Angeklagte aussagen. Am ersten Verhandlungstag hatte der 59 Jahre alte Syrer den Angriff am Bahnhof Obertshausen im Kreis Offenbach gestanden, eine Tötungsabsicht in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung aber bestritten.

Darmstadt - Er habe seiner Frau „ihre Schönheit nehmen“ wollen. Die Anklage lautet: versuchter Mord.

Laut dem Nebenklagevertreter hatte der Mann bei der Tat Ende August 2021 versucht, der Frau die Beine abzuhacken. Er hatte den rechten Unterschenkel fast abgetrennt. Die damals 44 Jahre alte Ehefrau, die wie der Angeklagte die syrische Staatsbürgerschaft hat, hatte sich Ende 2020 von dem 59-Jährigen getrennt und wohnte in einem Frauenhaus. Die Geschädigte war nach dem Angriff neun Monate in Kliniken und in Reha und wird in dem Prozess voraussichtlich über Video vernommen, da sie laut ihrem Rechtsbeistand nicht zusammen mit dem Angeklagten im Gerichtssaal sein will. dpa