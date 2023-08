Fliegerbombe auf Firmengelände in Kassel gefunden

Der Schriftzug „Kampfmittelräumdienst“ ist an einem Einsatzfahrzeug angebracht. © Frank Molter/dpa

Bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände in Kassel ist am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das teilte die Stadt Kassel am Abend mit. Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt sei vor Ort, um im Krisenstab der Stadt gemeinsam mit der Feuerwehr und den Sicherheitsbehörden die Lage zu bewerten und das weitere Vorgehen zu besprechen, hieß es.

Kassel - Die 500-Kilo-Bombe wurde demnach auf dem Gelände des Mercedes-Benz Werkes im Stadtteil Rothenditmold gefunden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. dpa