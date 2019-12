Mit schallgedämpfter Pistole niedergeschossen - Tatmotiv gibt Rätsel auf

Ein Mann wurde in Flörsheim niedergeschossen. Ein Passant eilte zur Hilfe. Jetzt steht der Täter vor Gericht.

Mann wird auf offener Straße in Flörsheim niedergeschossen

Passant hält den Täter fest

Tatmotiv noch unklar

Prozess beginnt

Update vom Donnerstag, 12.12.2019, 15.57 Uhr: Es war eine Tat, die vor allem den Flörsheimern lange im Gedächtnis bleiben wird. Am frühen Morgen des 15. Mai 2019 wurde Naji A. auf dem Weg zum Bus aus einem Hinterhalt niedergeschossen. Der 34-Jährige wurde dabei schwerst verletzt, schwebte viele Tage in Lebensgefahr.

Ein Autofahrer wurde Zeuge des Verbrechens und eilte dem Opfer zur Hilfe und fixierte den Täter bis die Polizei kam. Bei dem Mann handelt es sich um den 55-jährigen Rayso C. aus Moormerland in Ostfriesland. Für die Tat soll er eine schallgedämpfte Pistole verwendet haben. Nun beginnt der Prozess um Rayso C vor dem Landgericht Wiesbaden. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen versuchten Mordes erhoben.

Das Opfer ist kurdischer Abstammung, der mutmaßliche Täter gehört der Gemeinschaft der Jesiden an - ob es einen politischen Hintergrund gibt, ist derzeit noch unklar. Auch eine Familienfehde kann nicht ausgeschlossen werden.

Schüsse in Flörsheim - Opfer schwebt in Lebensgefahr

Update, 21. Mai, 16.50 Uhr: Der 54-Jährige, der einen Mann in Flörsheim angeschossen haben soll, muss in Haft. Ein Richter ordnete die Haft in Wiesbaden am Dienstag wegen des Verdachts auf versuchten Mord an, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.

Der Mann hatte sich den Ermittlungen zufolge am frühen Montagmorgen mit einem 34-Jährigen auf der Straße gestritten. In dessen Verlauf habe der Ältere eine Pistole hervorgeholt und zweimal auf den Jüngeren geschossen. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt, unter anderem traf eine der Kugeln seine Lunge, wie der Sprecher sagte.

In Taunusstein hat ein Mann am Busbahnhof gezielt auf ausländisch aussehende Menschen mit einer Zwille geschossen. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Schützen noch am Tatort fest, der 34-Jährige kam ins Krankenhaus. Auch am Dienstag war der Mann nach Informationen des Sprechers noch nicht außer Lebensgefahr. Die beiden Männer kennen sich laut Staatsanwaltschaft. Die Motivation für die mutmaßliche Tat liege "im persönlichen Bereich", sagte der Sprecher.

Schüsse in Flörsheim - Details und Hintergründe

U pdate, 20. Mai, 15.18 Uhr: Es war wohl ein Streitgespräch, dass zu der Schiesserei am frühen Morgen in Flörsheim geführt hat. Der Vorfall hat laut Polizei im Stadtteil Keramag, in der Liebigstraße stattgefunden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Tötung. Bei dem Mann, der auf den 34-Jährigen geschossen hat, handelt es sich um einen 54-Jährigen. Das Motiv für die Tat ist noch völlig unklar.

Erstmeldung, 20. Mai, 12.19 Uhr: Flörsheim - Ein 34 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen nach einem Streit auf einer Straße in Flörsheim im Rhein-Main-Gebiet angeschossen worden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und operiert, wie ein Polizeisprecher am Montag in Wiesbaden sagte. Der mutmaßliche Schütze - ein 54-Jähriger - sei noch am Tatort vorläufig festgenommen worden.

Streit in Flörsheim: Ein Mann angeschossen

Nach ersten Ermittlungen seien die Männer gegen 6.30 Uhr am Morgen in eine Auseinandersetzung geraten. Dabei soll der 54-Jährige mindestens einmal auf den Jüngeren geschossen haben, sagte der Polizeisprecher. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der mutmaßliche Täter und das Opfer sich kannten. Zu den Hintergründen des Streits war zunächst nichts bekannt.

