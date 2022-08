Flüchtiger Psychiatrie-Patienten gefasst: Warnung aufgehoben

Teilen

Der flüchtige Patient einer Klinik für forensische Psychiatrie in der Gemeinde Haina (Kloster) im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist gefasst worden. Der 31 Jahre alte Mann wurde von Polizeikräften in Frankfurt festgenommen, wie die Polizei in der Nacht auf Freitag mitteilte. Der Mann sei am Nachmittag nach einem genehmigten Ausgang nicht in die Unterbringungseinrichtung zurückgekehrt, hatte es zuvor geheißen.

Kassel - Aufgrund einer Erkrankung habe man aggressive Handlungen des 31-Jährigen nicht ausschließen können. Er sei mit richterlichem Beschluss in Haina untergebracht. Dort befindet sich eine Klinik, in der psychisch kranke Rechtsbrecher untergebracht werden. dpa