Hessen soll Flüchtlinge aus Lagern holen

Hessen soll „eine Lebensperspektive für jährlich mindestens 1500 besonders verletzliche Flüchtlinge aus Flüchtlingslagern“ schaffen. Diese Forderung hat ein breites Bündnis am Dienstag an die hessische Landesregierung gerichtet.

Sie greift damit ein Versprechen von CDU und Grünen auf, die im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, ein hessisches Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge aufzulegen. Der Appell wird von der Liga der Wohlfahrtspflege, der evangelischen Kirche und dem katholischen Bistum Limburg, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und mehr als 130 weiteren Organisationen getragen, darunter der Hessische Flüchtlingsrat, Pro Asyl und Medico International. Auch fünf Oberbürgermeister und zwei Landräte gehören zu den Unterzeichnern, die meisten davon Sozialdemokraten wie der Frankfurter Peter Feldmann und der Wiesbadener Gert-Uwe Mende. Ein Grüner ist ebenfalls mit von der Partie, der Darmstädter OB Jochen Partsch.

Vereinbart CDU und Grüne in Hessen haben in ihrem Koalitionsvertrag 2018 vereinbart: „Menschenrechte und gelebte Humanität stehen im Mittelpunkt hessischer Asyl- und Flüchtlingspolitik.“



Weiter heißt es: „Wir wollen ein Landesaufnahmeprogramm für eine Gruppe Schutzsuchender mit hoher Vulnerabilität auflegen und orientieren uns hier an den Programmen anderer Bundesländer.“ pit

„Die Landesregierung muss angesichts der katastrophalen Situation in den Lagern in Griechenland, Libyen und anderen afrikanischen Ländern jetzt selbst handeln“, sagte Yasmin Alinaghi vom Paritätischen, die derzeit der Liga der Wohlfahrtsverbände vorsitzt. Sie verwies darauf, dass viele Städte und Landkreise in Hessen bereit seien, Menschen in Not aufzunehmen.