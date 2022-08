Flughafen Frankfurt: Airbus von Eurowings Discover muss nach Start sofort umdrehen

Von: Christoph Sahler

Kurz nach dem Start am Flughafen Frankfurt macht ein Airbus von Eurowings Discover Probleme. Der Flieger der Lufthansa-Tochter war auf dem Weg in die USA.

Frankfurt - Am Flughafen Frankfurt musste ein Flugzeug nach dem Start umkehren. Grund waren Hydraulikprobleme auf der rechten Seite der Maschine. Die Passagiere erreichten ihr Ziel mit 21 Stunden Verspätung. Das berichtet das Portal The Aviation Herald.

Demnach ereignete sich der Zwischenfall am Freitag (19. August). Eine Maschine der Marke Airbus A332 von Eurowings Discover war um 11.30 Uhr auf dem Weg von Frankfurt nach Fort Myers (Florida/USA). Die Piloten der Lufthansa-Tochter bemerkten noch während des Starts ein Problem mit der Hydraulik auf der rechten Seite der Maschine und entschieden sich daraufhin sofort zum Umkehren.

Eine Maschine von Eurowings Discover musste am Flughafen Frankfurt nach dem Start wieder umkehren. © Rüdiger Wölk/IMAGO

Allerdings dauerte es bis zur Landung am Flughafen Frankfurt noch weitere 50 Minuten. Der Eurowings-Discover-Flieger drehte über Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis und änderte seine Route laut Flightradar24 über Bad Soden im Taunus. Anschließend flog er über Koblenz nach Süden in Richtung Saarland. Nach einem Abstecher in den luxemburgischen Luftraum kam der Airbus über Trier und Darmstadt zurück nach Frankfurt.

Sicher auf dem Rollfeld am Flughafen Frankfurt angekommen, wurde die Maschine für die Inspektion freigegeben. Sie verbrachte das gesamte Wochenende in der Werkstatt. Ein Ersatzflieger stand jedoch erst am nächsten Tag bereit. Somit verzögerte sich die Landung in Fort Myers für die Passagiere um 21 Stunden. (csa)

Anfang August musste ein Airbus der Lufthansa seinen Start bei hoher Geschwindigkeit abbrechen. Grund war ein Vogel, der in die Turbine geriet.