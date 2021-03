CDU will Flughafen Frankfurt umbenennen - ihr Vorschlag ist kontrovers

Nicht zum ersten Mal kommt in Frankfurt die Forderung auf, den Flughafen nach dem „Kanzler der Einheit“ zu benennen. Jetzt erscheint der Vorschlag im Wahlprogramm der CDU.

Wird aus dem Flughafen Frankfurt* bald der „Helmut-Kohl-Flughafen“ ?

? Das fordert die CDU Frankfurt in ihrem Wahlprogramm zur Kommunalwahl in Hessen* am 14. März.

in ihrem Wahlprogramm zur am 14. März. Der Vorschlag wird nicht zum ersten Mal kontrovers diskutiert.

Frankfurt ‒ Seit dem Tod von Helmut Kohl 2017 werden immer wieder Forderungen laut, wichtige Gebäude oder Straßen nach dem Altkanzler zu benennen. Zur Kommunalwahl in Hessen* am 14. März 2021 bringt die Frankfurter CDU diesen Wunsch wieder auf den Plan: In ihrem Wahlprogramm fordert die Union - den Flughafen Frankfurt - oder einen anderen „repräsentativen Ort in Frankfurt“ - nach Kohl zu benennen.

Im Kommunalwahlprogramm der Union in Frankfurt heißt es konkret: „Wir setzen uns dafür ein, einen repräsentativen Ort in Frankfurt nach Helmut Kohl zu benennen.“ Die Partei begründet den Vorschlag damit, dass der Politiker in seinen 16 Jahren als Bundeskanzler nicht nur die Deutsche Einheit erreicht, sondern auch stets eine europäische Gemeinschaft gefördert hat. „Aufgrund seiner vielfältigen Verdienste ist eine entsprechende Würdigung mehr als angemessen“, heißt es weiter. Außerdem wäre die EZB ohne Kohl nie nach Frankfurt* gekommen, er habe von 1950 bis 51/52 in Frankfurt studiert und er sei Ehrenbürger.

CDU will den „Helmut-Kohl-Flughafen“ - Nur Frankfurt ist ohne Name

Der Frankfurter Flughafen habe als eines von wenigen internationalen Drehkreuzen noch keinen Namen - die Gelegenheit wäre vorzüglich. Schließlich hat München den Franz-Josef-Strauß-Flughafen, Berlin mittlerweile den Willy-Brandt-Airport, der Flughafen in Hamburg heißt nach Helmut Schmidt und in Köln/Bonn wurde der Flughafen nach Konrad Adenauer benannt - nur in Frankfurt ist es eben „nur“ der Frankfurt Airport.

Das wollte man in den Reihen der CDU schon längst geändert haben. Daher forderten schon im Sommer 2017 die damaligen Landesvorsitzenden der Jungen Union aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die Umbenennung des Frankfurter Flughafens nach Altkanzler Helmut Kohl. Die Begründungen der Jungen Union für die Forderung nach einem „Helmut-Kohl-Flughafen“* war damals die gleiche wie heute im Wahlprogramm der CDU Frankfurt. Doch es gab viele Zweifel und der Vorschlag verlief im Sande.

Gegenwind zum Vorstoß der CDU: Schwarze Kassen und fehlender Frankfurt-Bezug

Doch bei dem einen Versuch sollte es nicht bleiben. Der nächste Anlass: Am 3. April 2020 wäre Helmut Kohl 90 Jahre alt geworden. Die Junge Union macht im vergangenen Jahr also noch einmal den Vorschlag, dem Altkanzler zumindest drei Jahre nach seinem Tod ein würdiges Andenken zu schaffen. Deutschland, Europa, aber auch Frankfurt hätten dem CDU-Politiker schließlich viel zu verdanken. Doch wie schon 2017 stößt der Vorschlag auch 2020 auf Ablehnung, besonders bei der SPD.

Die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen (SPD) erinnerte insbesondere an die Schwarze-Kassen-Affäre. Der Skandal um die schwarzen Kassen des früheren Kanzlers habe die CDU bis in ihre Grundfesten erschüttert*. Doch nicht nur innerhalb der Stadtpolitik, auch in den Medien und den sozialen Netzwerken wurde der Vorschlag kontrovers diskutiert. Kritiker machten auch darauf aufmerksam, dass die Namensgebung der anderen deutschen Flughäfen irgendwie deutlich besser passe. Die Politiker hätten nämlich einen tatsächlichen Bezug zu den jeweiligen Städten. Helmut Kohl hat in Frankfurt weitaus weniger gewirkt als beispielsweise in Rheinland-Pfalz, in Bonn oder Berlin. (iwe) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

