Flughafen Frankfurt: Dreister Diebstahl bei Sicherheitskontrolle

Flughafen Frankfurt: Während der Kontrolle wurde einem Mann seine Smartwatch geklaut. Die Bundespolizei fand die Uhr bei einer Frau im Flugzeug nach Chicago.

Flughafen Frankfurt - In so einem Moment rechnen wohl die wenigsten Menschen mit einem Diebstahl: Bei der Luftsicherheitskontrolle am Flughafen, wenn die persönlichen Dinge in der Gepäckwanne durch den Scanner geschleust werden.

Genau in diesem Moment aber ist nun am Flughafen Frankfurt tatsächlich ein Mann beklaut worden. Am Mittwochnachmittag (8. Januar) alarmierte der Reisende eine Streife der Bundespolizei und teilte den Beamten mit, dass seine hochwertige Smartwatch und die dazugehörigen Kopfhörer im Gesamtwert von 590 Euro während der Luftsicherheitskontrolle aus der Gepäckwanne gestohlen wurden.

Die zuständige Einsatzleitstelle veranlasste umgehend eine Videoauswertung. Dabei wurden die Angaben des Mannes bestätigt. Auf den Aufzeichnungen war eine weibliche Person zu erkennen, die die vermissten Gegenstände aus der Gepäckwanne nahm.

Die Einsatzleitstelle übermittelte die Fotos aus der Videoauswertung dann an die Streife. Ein Mitarbeiter der Lufthansa identifizierte die Diebin am Abfluggate nach Chicago anhand der vorgelegten Aufnahmen, woraufhin die Beamten die Flugzeugbesatzung kontaktierten. Die Bundespolizisten nahmen die 41-jährige Amerikanerin an ihrem Sitzplatz fest und durchsuchten sie und ihr Gepäck nach dem Diebesgut. Sie fanden sowohl die Smartwatch als auch die Kopfhörer des Geschädigten.

Durch die zuständige Landespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.