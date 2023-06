Droht erneut ein Sommer-Chaos am Flughafen Frankfurt?

Im vergangenen Jahr gab es am Flughafen Frankfurt lange Wartezeiten, verspätete Flüge und verlorene Koffer. Den Passagieren könnten auch in diesem Sommer wieder Chaos drohen. Der Grund ist altbekannt.

Frankfurt - Das im Vorfeld durch die Nato-Großübung „Air Defender 2023“ befürchtete Chaos am Flughafen Frankfurt blieb zumindest vorerst aus. Trotzdem ist für Passagier möglicherweise bald mit Frust am Flugsteig zu rechnen. „Die Nachfrage nach Flügen kommt nach der Pandemie mit voller Wucht zurück“, erklärte Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt gegenüber dem Spiegel zuletzt. „Viele Menschen“, so die Einschätzung des Fachmanns, „werden keinen entspannenden, geordneten Flug in den Urlaub erleben.“

Bedingt sei dies noch immer durch die Pandemie - zumindest indirekt. Mehrere Fluggesellschaften wie die Lufthansa sowie Flughafenbetreiber wie Fraport hatten während der Pandemie massiv Stellen abgebaut. Das verbliebene Personal hatte schon im vergangenen Jahr mancherorts Probleme, der Reiselust der Deutschen Herr zu werden. Die Folge: Lange Warteschlangen beim Sicherheitscheck, ausgefallene Flugverbindungen und verloren gegangene Gepäckstücke. Nach dem Sommer-Chaos hagelte es Tausende von Klagen von wütenden Fluggästen. Könnte es dieses Jahr ähnliche Szenen an Deutschlands größtem Flughafen geben?

Flughafen Frankfurt: Deutlich mehr Passagiere im Vergleich zu 2022

2022 gab es extrem lange Warteschlangen am Flughafen Frankfurt. Airlines und Betreiber waren personal unterbesetzt. Gibt es auch in diesem Jahr Chaos?

Dem Handelsblatt gegenüber sagte Fraport-Chef Stefan Schulte schon vor Ostern: „Das Jahr 2023 wird nicht top werden, wir haben Herausforderungen wie den Mangel an Arbeitskräften.“ Dennoch sei er „vorsichtig optimistisch“, den Passagieren eine „deutliche Verbesserung“ präsentieren zu können. Neue Arbeitskräfte, etwa aus Spanien und Griechenland, sollen laut Schulte das während der Pandemie abgewanderte Personal kompensieren.

Zweifel kommen laut Spiegel-Bericht auf, da an Christi Himmelfahrt und Pfingsten Passagiere bereits wieder stundenlange Wartezeiten an manchen Flughäfen erlebt hätten. Zudem ist ein klarer Trend in Frankfurt zu erkennen: Wie Fraport in einer Pressemitteilung veröffentlichte, nutzten im Mai 5,1 Millionen Fluggäste den Flughafen Frankfurt - das bedeutet einen Zuwachs von 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es wird spannend, ob Airlines und Betreiber mit dieser Reiselust Schritt halten können, wenn am 24. Juli die Sommerferien in Hessen beginnen.

Sollte es wieder zum Chaos kommen, gibt es immerhin wertvolle Tipps, wie Reisende den Stress am Flughafen aktiv reduzieren können.