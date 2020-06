„Walk-through-Tests“: Deutschlands erstes Corona-Testzentrum an einem Flughafen öffnet

Das Testzentrum am Flughafen Frankfurt soll zu mehr Normalität bei Flugreisen während der Corona-Pandemie beitragen. „Walk-through-Tests“ können ein schnelles Ergebnis liefern.

Frankfurt – Es kehrt zunehmend Normalität ein: Die Corona-Beschränkungen werden immer weiter gelockert und Grenzen wieder geöffnet. Viele hoffen nun darauf, ihren lang ersehnten Sommerurlaub doch noch umsetzen zu können.

Vor allem bei internationalen Reisen in Drittländer muss jedoch häufig ein negativer Covid-19-Test vor dem Abflug vorgezeigt werden. Damit Fluggäste künftig einen solchen Test unkompliziert machen und ihre Reise antreten können, errichtet der Flughafen Frankfurt jetzt ein Flughafen-Corona-Testzentrum.

Flughafen Frankfurt: Deutschlands erstes Corona-Testzentrum

Der Flughafen in Frankfurt ist damit der erste in Deutschland, der ein solches Corona- Testzentrum eröffnet. An dem Projekt sind neben dem Flughafen Frankfurt das internationale Biotechnologie-Unternehmen Centogene sowie die Lufthansa beteiligt.

Normalität bei Flugreisen während Corona am Flughafen Frankfurt

Am Montag (29.06.2020) stellt der Flughafen Frankfurt das Corona-Testzentrum vor. Es wird erläutert, wie die sogenannten „Walk-through-Tests“ funktionieren sollen und wie sie dazu beitragen, mehr Normalität bei Flugreisen während der anhaltenden Corona-Pandemie zu ermöglichen. So können Fluggäste in Zukunft bei einem negativen Test ihre Reise ohne Verzögerungen oder lange Wartezeiten antreten.

Flughafen Frankfurt: Corona-Ansteckungsgefahr minimieren

Mit dem Corona-Testzentrum soll jedoch nicht nur mehr Normalität einkehren, sondern es soll das Reisen für Fluggäste auch sicherer machen und die Ansteckungsgefahr verringern. Erst kürzlich wurde bei einem Fluggast, der mit der Lufthansa nach China reiste, eine Covid-19-Infektion festgestellt – obwohl der Mann vor der Reise getestet worden war. Mit dem neuen Testzentrum kann dies in Zukunft möglicherweise verhindert werden.

