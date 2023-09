ICE muss auf offener Strecke evakuiert werden – Fernverkehr am Flughafen beeinträchtigt

Von: Erik Scharf

Ein Oberleitungsschaden sorgt derzeit für Beeinträchtigungen auf der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Ein ICE muss evakuiert werden.

Frankfurt – Ein Oberleitungsschaden legt derzeit den Fernverkehr auf der Bahnstrecke am Flughafen Frankfurt lahm. Die Deutsche Bahn spricht von einer Streckensperrung bis in die Nachtstunden. Ein ICE musste auf freier Strecke evakuiert werden.

Ein ICE muss auf offener Strecke nahe Flughafen Frankfurt evakuiert werden. © 5Vision.News

Der ICE, der nach Angaben des Portals 5Vision.News auf dem Weg zum Fernbahnhof am Flughafen war, habe in der Nähe von Zeppelinheim stoppen müssen. Der Zug wurde evakuiert, die Passagiere in einen anderen Zug geleitet. Um 13.37 Uhr schrieb die Deutsche Bahn auf der Plattform „X“ (vormals Twitter), dass die Strecke zwischen Flughafen Frankfurt und Zeppelinheim noch bis in die Nachtstunden gesperrt bleiben werden. Züge auf der Strecke Flughafen Frankfurt – Mannheim werden derzeit umgeleitet.

ICE bei Frankfurt evakuiert: Spezieller Rettungszug der Deutschen Bahn im Einsatz

Eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sowie ein spezieller Rettungszug der Deutschen Bahn begleiteten den Einsatz. Ob Personen aus dem ICE zu Schaden gekommen sind, ist derzeit nicht bekannt. Die Ursache für den Oberleitungsschaden werde derzeit untersucht, berichtet 5Vision.News. (esa)

