Flughafen Frankfurt: Starker Anstieg von Klagen - Amtsgericht überlastet

Fluggäste stehen in Terminal 2 des Flughafen Frankfurt vor Monitoren, die Auskunft über Abflugzeiten geben. Die enorme Anzahl von Fluggastklagen macht dem Frankfurter Amtsgericht zu schaffen.

Flughafen Frankfurt: Immer mehr unzufriedene Reisende machen ihrem Unmut beim Amtsgericht Luft. Dort führen die vielen Klagen jedoch langsam zu ernsten Problemen.

Frankfurt - Verspätungen, Ausfälle oder Gepäck geht verloren - Nicht immer verläuft ein Urlaub wie zunächst geplant. Auch am Flughafen Frankfurt. Für die Reisenden ist das natürlich ärgerlich. Beschwerden und auch Klagen gehen raus. Und das nicht selten.

Das Amtsgericht Frankfurt ist derzeit mit Klagen von Flugreisenden gut ausgelastet. Die enorme Anzahl macht der hessischen Justiz zu schaffen. „Es ist die schiere Masse, die uns sehr stark beansprucht“, sagt Richter Karl-Stefan Konow, der für Zivilprozesse zuständige Sprecher des Frankfurter Amtsgerichts.

Flughafen Frankfurt: Klagen von Flugreisenden machen Amtsgericht zu schaffen

Passagieren stehen bei verspäteten oder ausgefallenen Flügen, wie es auch am Flughafen Frankfurt vorkommt, oftmals Entschädigungen zu. Wenn Airlines nicht zahlen, kommt es anschließend zu juristischen Schritten.

Auch der Richterbund Hessen schlug unlängst Alarm: „Die wachsende Zahl der Fälle führe zu Problemen im Geschäftsbetrieb“, erklärte der stellvertretende Landesvorsitzende, Johannes Schmidt. „Mit Blick auf die Vielzahl dieser Bagatellverfahren besteht die Befürchtung, dass andere wichtige Arbeiten des Amtsgerichts darunter leiden.“

Flughafen Frankfurt: Klagen haben sich mehr als verdoppelt

Laut Richterbund hat sich der Anteil entsprechender Klagen am Gesamtaufkommen der Eingänge beim Amtsgericht der Mainmetropole seit 2015 mehr als verdoppelt.

Schätzungen zufolge werden in diesem Jahr bis zu 16.000 Reisesachen eingehen, wobei es dabei in aller Regel um Fälle wegen Flugverspätungen und -ausfällen gehe. Das Amtsgericht in der Mainmetropole ist für den Frankfurter Flughafen - den größten Airport Deutschlands - zuständig.

svw/dpa

Flughafen Frankfurt: Ärger mit Gepäck und Reiseunternehmen

Erst kürzlich gab es am Flughafen Frankfurt ein Koffer-Chaos. Ein technischer Defekt sorgt für viel Ärger. Ein betroffener Urlauber meldete sich zu Wort. Er kam ohne Gepäck am Hotel an, wie auch viele andere Urlauber. Und auch die Pleite von Thomas Cook belastet tausende Reisende. Rund 600.000 Touristen sind von der Insolvenz des Unternehmens betroffen. Pauschalurlauber bekommen ihre Anzahlung für die gebuchten Flüge nicht komplett zurück.