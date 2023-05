Flughafen Frankfurt: Landebahn für zwei Wochen gesperrt – neuartiger Belag kommt

Von: Erik Scharf

Die Landebahn Nordwest wird im Mai für zwei Wochen gesperrt. Ein neuartiger Belag soll am Flughafen Frankfurt verlegt werden.

Frankfurt – Erst vor wenigen Monaten war die zentrale Start- und Landebahn am Flughafen Frankfurt dran, nun bekommt die Nordwestbahn eine Auffrischung. Wie Flughafenbetreiber Fraport am Montag (8. Mai) mitteilte, bekommt die jüngste Landebahn auf dem riesigen Areal eine Frischekur.

Noch vor dem großen Sommerandrang wird die Nordwestbahn vom 16. bis zum 31. Mai für den Flugbetrieb gesperrt. Es sollen der Gummiabrieb entfernt und zudem erstmals ein neuartiger Anti-Rutsch-Belag auf dem Beton aufgebracht werden.

Im Mai werden die Flugzeuge für zwei Wochen nicht den Weg von der Landebahn Nordwest über die A3 nehmen. (Archivfoto) © Marc Tirl/dpa

Nordwest-Landebahn des Flughafens Frankfurt bei Planespottern besonders beliebt

Der Flugverkehr soll über die verbleibenden drei anderen Bahnen des Flughafens abgewickelt werden – unter anderem über die zentrale Start- und Landebahn, die im Oktober 2022 instand gesetzt wurde. Dafür hat Fraport beim Land Hessen beantragt, das Lärmpausen-Management auszusetzen, sofern die Flugzeuge in Richtung Westen zu ihren Reisezielen aufbrechen oder am Flughafen Frankfurt landen.

Die 2800 Meter lange Landebahn Nordwest wurde am 20. Oktober 2011 in Betrieb genommen. Das erste Flugzeug, was am Tag darauf auf der Betonbahn landen durfte, war ein Airbus A319 der Flugbereitschaft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an Bord. Auf der Nordwestbahn dürfen die Flugzeuge ausschließlich landen. Nicht zugelassen ist die Bahn für den Airbus A380, die Boeing 747, und MD-11.

Die Landebahn Nordwest ist bei Planespottern besonders beliebt. Bis zum Terminal müssen die Flugzeuge einen langen Weg über die A3-Brücke zurücklegen, was Fotografen und Flugzeug-Enthusiasten einen besonderen Blick auf die Maschinen ermöglicht. Während der Corona-Pandemie diente die Landebahn Nordwest als Parkplatz für zahlreiche Flugzeuge. (esa)

Ein eingeschränkter Betrieb am Flughafen Frankfurt wird auch während der NATO-Großübung „Air Defenders“ erwartet.