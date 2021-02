Eklat am Flughafen Frankfurt: Polizei muss Mann aus Lufthansa-Maschine holen

Nach Streit um den Mund-Nasen-Schutz musste eine Kanadier am Flughafen Frankfurt auf dem Boden bleiben.

Ein Mann sorgt am Flughafen Frankfurt für einen echten Eklat. Er weigert sich in einer Lufthansa-Maschine, eine Maske zum Schutz vor Corona aufzusetzen. Die Polizei muss eingreifen.

Flughafen Frankfurt : Es gibt Ärger auf einem Lufthansa-Flug nach Vancouver.

: Es gibt Ärger auf einem nach Vancouver. Ein 45-Jähriger liefert sich einen Maskenstreit mit der Besatzung – und beleidigt Passagiere .

mit der Besatzung – und beleidigt . Die Maschine mit der Flugnummer LH492 hebt schließlich ohne den renitenten Mann ab.



Frankfurt – Am Flughafen Frankfurt hat die Bundespolizei einen 45-jährigen Mann aus einem Lufthansa-Flugzeug geholt. Der Mann wollte partout den in Corona-Zeiten vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz nicht tragen. Den Flug in die Heimat konnte er damit erstmal vergessen. Zudem wird es nun teuer für den uneinsichtigen Mann.

Streit um Maske am Flughafen Frankfurt: Mann sorgt auf LH492 für Eklat

Zu dem Zwischenfall kam es bereits am Montagvormittag (01.02.2021) auf einem Flug der Lufthansa mit der Flugnummer LH492 von Frankfurt nach Vancouver. Da der Mann sich weigerte, eine Maske zu tragen, betraten Beamte der Bundes- und Landespolizei vor dem Start das Lufthansa-Flugzeug. Sie holten ihn aus der Maschine.

Der 45-Jährige versuchte bereits direkt nach dem Boarding in Frankfurt, lautstark mit der Besatzung über die Maskenpflicht zu diskutieren. Dabei beleidigte er auch noch massiv Flugbegleiter und mitreisende Passagiere. Nachdem die Fluggesellschaft dem Mann am Flughafen Frankfurt daraufhin eine Beförderungsverweigerung erteilte und er sich weigerte, dieser Folge zu leisten, musste die Polizei eingreifen.

Maskenstreit in Lufthansa-Maschine am Flughafen Frankfurt: Mann muss am Boden bleiben

Laut Bundespolizei wurde gegen den Maskenverweigerer in Frankfurt ein Strafverfahren wegen Beleidung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz eingeleitet. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1028,50 EUR wurde der Kanadier wieder auf freiem Fuß gesetzt. Wie er nun weiterreiste, ist bisher nicht bekannt. (Tobias Möllers)

