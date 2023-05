Mann pinkelt am Flughafen an Polizei-Zaun – Security-Kamera lässt ihn auffliegen

Am falschen Ort erleichtert

Am Flughafen Frankfurt erwischt die Polizei einen Mann, der gegen einen Zaun uriniert. Er wollte seinen Bruder abholen und war ohne Führerschein unterwegs.

Frankfurt - Ein 29-jähriger Autofahrer sorgte am Montag (22. Mai) für Aufsehen, als er an einem unpassenden Ort am Flughafen Frankfurt seine Notdurft verrichtete. In dem Moment als ein Polizeibeamter ihn zur Rede stellte, hatte der überraschte Mann wohl noch nicht damit gerechnet, dass er sein geparktes Auto stehen lassen musste.

Wie die Beamten berichten, parkte gegen 10.30 Uhr ein Mercedes in der Zufahrt der Polizeidirektion Flughafen. Der Fahrer stieg aus und begab sich zum Zaun des Polizeigeländes, wo er anfing zu urinieren. Ein wachsamer Polizist bemerkte den Vorfall über eine Sicherheitskamera und ging nach draußen, um den Mann zur Rede zu stellen. Doch das war nicht das Ende der Geschichte.

Flughafen Frankfurt: Polizei erwischt Mann, der gegen Zaun uriniert

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 29-Jährige seit fast drei Jahren keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Als Konsequenz musste der Mann sein Auto stehen lassen, während sein Bruder, der eigentlich am Terminal empfangen werden sollte, das Fahrzeug bei der Polizei abholen musste.

+ Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert Reisende am Flughafen. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Der 29-Jährige wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verfolgt. Darüber hinaus wird sich auch der Bruder, als Halter des Fahrzeugs, wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. (csa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Christoph Sahler sorgfältig geprüft.

Rubriklistenbild: © Christian Charisius/dpa/Symbolbild