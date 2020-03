Drohne am Flughafen Frankfurt - Betrieb wieder aufgenommen

Eine Drohne hat den Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt lahmgelegt.

Wegen einer Drohne hatte der Flughafen Frankfurt am Montag seinen Betrieb eingestellt. Es kann noch zu Verspätungen kommen.

Frankfurt - Eine Drohne wurde am Montag am Flughafen Frankfurt gesichtet. Das meldet die Bundespolizei am Flughafen. Die Deutsche Flugsicherung erteilt keine Genehmigungen für Starts und Landungen. Der Flugbetrieb ist eingestellt.

Die Bundes- und Landespolizei sind mit der Suche nach der Drohne am Flughafen Frankfurt beschäftigt. „Wir fahnden mit Hochdruck“, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei am Flughafen. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz.

Auf der Website des Flughafen Frankfurt werden Passagiere gebeten, zusätzliche Zeit vor dem Abflug einzuplanen. Nach Informationen der Fraport soll es auch zu einzelnen Flugausfällen kommen.

Aufgrund der gestoppten Starts und Landungen kann es zu Verspätungen kommen. Mehrere Medien berichten, dass auch das Flugzeug von Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) von der Störung aufgrund der Drohnensichtung betroffen sei. Laschet sollte aus Israel kommend mit seiner Delegation am Flughafen Frankfurt landen. Der Flug wurde aufgrund der Sichtung der Drohne nach Köln umgeleitet.

Ein Flugzeug der Swissair Richtung Flughafen Frankfurt aus Genf mit der Flugnummer LX1082 flog mehrere Schleifen über der Region Aschaffenburg, nachdem der Pilot aufgrund der Drohne nicht landen konnte. Danach flog das Flugzeug wieder nach Genf zurück. Dort landete es gegen 12:00 Uhr wieder, wie die Tracking-Daten des Flugs zeigen.

Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist noch nicht klar. Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt informierte um 12:43 Uhr darüber, dass es zu weiteren Sichtungen von Drohnen gekommen sein.

⚠ #Update:

Aufgrund neuerlicher Sichtungen erteilt die DFS weiterhin keine Start- und Landeerlaubnisse. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an. Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

