Flughafen Frankfurt wieder in Europas Top-5 bei den Passagierzahlen

Von: Emanuel Zylla

Alles wieder wie vor Corona? Zwar verbucht der Flughafen Frankfurt 2023 bislang deutlich mehr Passagiere, optimal ist die Situation aber nicht.

Frankfurt - Es sind auf den ersten Blick durchaus positive Zahlen, die vom Flughafenverband ACI Europe kommen. Zwar schaffte es der Flughafen Frankfurt im ersten Halbjahr 2023 noch nicht ganz in die Top 5 der passagierreichsten Flughäfen Europas zurück, im Juni war es dann aber soweit: „Frankfurt wurde wieder in die Top-5-Liga aufgenommen und löste Madrid auf dem fünften Platz ab“, so ACI Europe.

Schön und gut zwar, schaut man sich allerdings die Zahlen von ACI Europe genauer an, dann ist bei den Passagierzahlen von 26,9 Millionen Menschen noch immer ein Rückstand von 20,1 Prozent zur Vorkrisenzeit, also 2019, zu verzeichnen. Damit steht Frankfurt in Europa aber längst nicht alleine da.

Nicht nur beim Flughafen Frankfurt: Passagierzahlen in Europa nicht auf Vor-Corona-Niveau

Wie schlägt sich der Flughafen Frankfurt also im Vergleich zu den anderen Top-Airports in Europa? Die meisten Flugreisen (37 Millionen Passagiere) wickelte laut den Zahlen von ACI Europe der Flughafen London-Heathrow ab. Das sind trotzdem noch 4,3 Prozent weniger Reisende als 2019 für die Briten.

Der neue Flughafen Istanbul existiert seit Oktober 2018 und ist aktuell auf Platz zwei. Er gilt als das Drehkreuz von Turkish Airlines. Auffällig ist aber, dass er der einzige große Flughafen in Europa ist, der sich schon ein Plus von 10,4 Prozent an Passagieren, im Vergleich zum Jahr 2019, auf die Fahne schreiben kann. Dafür gibt es aber auch eine logische Erklärung: Bei einem neuen Flughafen steigen die Passagierzahlen viel stärker an, als etwa in Frankfurt und London.

Auf Istanbul folgt der Flughafen Paris Charles de Gaulle mit 31,8 Millionen Reisenden (12,6 Prozent weniger) auf Platz drei. Amsterdam-Schiphol kam mit 28,7 Millionen Fluggästen (17 Prozent weniger) auf den vierten Rang, informiert ACI Europe.

Reisende stehen am Flughafen Frankfurt beim Einchecken in einer langen Schlange. Der Flughafen kann zwar stetig mehr Passagiere nachweisen, jedoch liegt er im Vergleich zu 2019 noch immer mit 20,1 Prozent im Minus. © Andreas Arnold/dpa

Abseits vom Flughafen Frankfurt: Kleinere Airports mit kräftigem Wachstum bei Passagierzahlen

Interessant ist auch, dass außerhalb der Top-5 andere Flughäfen im ersten Halbjahr 2023 florierten. Lissabon, Mallorca, Dublin, Athen und auch der zweitgrößte türkische Flughafen in Istanbul, Sabiha Gökçen, sie alle schrieben positivere Zahlen, als vor der Corona-Pandemie. Sie gelten als beliebte Reiseziele und hatten eine hohe Nachfrage, was transkontinentale Flüge angehen, begründet ACI Europe.

Besonders kleine Flughäfen verbesserten sich nach der Corona-Krise. ACI Europe nennt hier etwa den für zivilen Luftverkehr geöffneten Militärflugplatz Trapani auf dem italienischen Sizilien. Der verbuchte ein sattes Plus an Reisenden von 163 Prozent im Vergleich zu 2019. Auch in Italien - diesmal in seinem Zentrum - freute sich der Flughafen von Perugia über 137 Prozent mehr Kundschaft. Georgiens zweitgrößter Flughafen, Kutaisi Airport hat immerhin noch ein Wachstum von 82 Prozent im Vergleich zu 2019 vorzuweisen.

Laut den ACI-Zahlen hat der Flugverkehr in Europa insgesamt noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht. In den ersten sechs Monaten von 2023 waren es 7,7 Prozent weniger Fluggäste. Deutschland trifft es besonders hart: Hier muss der Markt mit einem Minus von 21,7 Prozent (im Vergleich zu 2019) klarkommen. Eine schwächere Entwicklung hatten nur Slowenien und Finnland. (zy)

