Zoll findet 25.000 Euro am Frankfurter Flughafen - in ungewöhnlichem Versteck

Am Flughafen Frankfurt werden immer wieder hohe Geldbeträge geschmuggelt - diesmal wurde der Zoll fündig in einem seltsamen Versteck.

Frankfurt Flughafen - Zollbeamte am Frankfurter Flughafen staunten nicht schlecht, als sie eine Reisende am Abfluggate Richtung Vietnam kontrollierten.

Die Zöllner fanden insgesamt 25.000 Euro - versteckt in den Originalverpackungen von Damenbinden. Die Frau gab an, eine Barmittelanmeldung habe sie nicht vorgenommen, weil sie von der Anmeldepflicht nichts gewusst habe. Gegen sie ist ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden.

Frankfurt Flughafen: Ungewöhnliche Verstecke für Bargeld

„Wir haben Bargeld schon in Rasierapparaten, Schokoladenverpackungen und sogar in einer Hammelkeule entdeckt. Oft erklären uns die Reisenden dann, sie hätten Angst vor Diebstahl, und deshalb das Geld so versteckt“, erläuterte Sprecherin Christine Straß.

In Europa sind Reisende verpflichtet, Geldbeträge ab 10.000 Euro bei der Ein- oder Ausreise beim Zoll anzumelden. So auch am Frankfurter Flughafen. Bei Verstößen gegen diese Anmeldepflicht können Bußgelder bis zu einer Höhe von 1.000.000 Euro verhängt werden.

