Tragischer Unfall nach dem Start: Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz

Von: Erik Scharf

Teilen

Nahe dem Flugplatz Michelstadt kommt es zu einem tragischen Unfall. © 5Vision.News

Kurz nach dem Start kracht ein Flugzeug auf dem Flugplatz in Michelstadt in einen Baum. Für den Piloten kommt jede Hilfe zu spät.

Michelstadt – Schreckliche Nachricht am 1. Mai: Ein Kleinflugzeug ist in Südhessen abgestürzt. Eine Person kam nahe dem Flugplatz in Michelstadt (Odenwaldkreis) ums Leben. Das bestätigte mittlerweile die Polizei Südhessen.

Ersten Angaben zufolge krachte der 56-jährige Pilot aus dem Odenwald kurz nach dem Start mit seinem Ultraleichtflugzeug, einem sogenannten „Drachen-Trike“, ca. 50 Meter abseits des Flugfeldes in einen Baum. Zuerst hatte das Blaulicht-Portal 5Vision.News von dem Vorfall berichtet.

Erst vor wenigen Monaten tödlicher Absturz bei Michelstadt

Die Bergung des Piloten und des Fluggerätes werde noch geraume Zeit andauern, teilte die Polizei mit. Neben Rettungskräften der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, der Bergwacht und dem THW seien auch Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes vor Ort im Einsatz. Sie müssen eine Sprengrakete, welche für die Auslösung eines Rettungsfallschirmes erforderlich ist, an dem Flugzeug sichern. Die Ermittlungen laufen.

Erst im Oktober 2022 kam es in Michelstadt nahe der Landesgrenze zwischen Hessen und Bayern zu einem tödlichen Absturz. Ein Pilot war mit einer Cessna 215 über einem Waldgebiet abgestürzt. (esa)

Es wird nachberichtet.