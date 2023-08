Förderprogramm bringt 6000 Lastenräder auf Hessens Straßen

Grüne Auto-Alternative

+ © Carsten Koall/dpa Ein Mann fährt mit einem Lastenrad in einer Stadt. © Carsten Koall/dpa

Ein Förderprogramm hat nach Angaben des hessischen Umweltministeriums 6000 neue Lastenräder auf die Straßen gebracht. Insgesamt standen den Angaben zufolge seit 2020 in drei Förderrunden 4,7 Millionen Euro bereit. „Lastenräder sind praktisch, emissionsfrei und dank des Förderprogramms für immer mehr Menschen eine Alternative zum Auto“, so das Ministerium am Mittwoch in Wiesbaden.

Wiesbaden - 2020 wurden laut Ministerium rund 1600 Anträge mit rund 1 Millionen Euro gefördert. 2022 wurden die Mittel auf 1,5 Millionen Euro für die Förderung von 1900 Anträgen aufgestockt. 2023 standen weitere 2 Millionen Euro für 2600 Förderanträge zur Verfügung.

„Die hohe Nachfrage zeigt, dass viele Hessinnen und Hessen bereit sind, auf emissionsfreie Alternativen zum Auto umzusteigen“, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). Lastenräder leistete einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des innerstädtischen CO2-Austoßes. dpa