Forstbehörde: Mehr als 100 Waldbrände in diesem Sommer

Teilen

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Hessen sind nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt in diesem Sommer bereits mehr als 100 Waldbrände gemeldet worden. Angesichts der anhaltenden Trockenheit sei zudem in der kommenden Woche eine „deutliche Verschärfung der Waldbrandgefahr nicht auszuschließen“, teilte die Behörde am Freitag mit.

Darmstadt - Der Deutsche Wetterdienst stufte die Gefahr eines Waldbrandes am Freitag im Rhein-Main-Gebiet und rund um Darmstadt mit „hoch“ ein. Am Frankfurter Flughafen galt die höchste Gefahrenstufe (5). Viele Grillplätze sowie Feuerstellen in Waldnähe wurden laut RP bereits geschlossen. Forstämter und die Fliegerstaffel der Polizei wurden vom Land angehalten, örtliche Waldgebiete verstärkt zu überwachen.

Das RP ist die Obere Forstbehörde im südhessischen Regierungsbezirk Darmstadt. dpa