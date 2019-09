Anwohner ärgern sich über Lärm und Müll der Partygäste im Brückenviertel

Sachsenhausen

+ © Rolf Oeser Bewohner des Brückenviertels in Frankfurt-Sachsenhausen ärgern sich über Lärm, Müll und Urin. © Rolf Oeser

Bewohner des Brückenviertels in Frankfurt ärgern sich über Lärm, Müll und Urin. All das hinterlassen Gäste der Kneipen in Alt-Sachsenhausen auf ihrem Heimweg im Quartier.