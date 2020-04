Vom Sohn zum Täter: Mann sticht mit Messer auf seine Eltern ein

Viele Familien sitzen infolge der Corona-Krise auf engstem Raum zuhause. Die Folge: Streit und Gewaltausbrüche. Ein 42-jähriger Mann attackierte am Samstag seine Eltern mit einem Messer.

Frankfurt – Seit Ende Dezember in der chinesischen Stadt Wuhan das Coronavirus ausgebrochen ist, hält die Pandemie die Welt in Atem. Die Maßnahmen zur Eindämmung schränken das öffentliche Leben massiv ein: Geschäfte, Gastronomie und Bildungszentren geschlossen, öffentliche Plätze abgesperrt, Arbeit im Home-Office. Besonders das Kontaktverbot und die mancherorts verhängten Ausgangssperren machen der Bevölkerung zu schaffen. Wer nicht den Luxus einer großen Behausung genießt, ist auf engstem Raum mit seinen Mitbewohnern eingepfercht. Die Folge: Streit und Gewaltausbrüche.

Folge von Corona? – Mann attackiert in Frankfurt Eltern mit Messer

Häusliche Gewalt, das war es, was die Nachbarn einer Wohnung im Ben-Gurion-Ring in Frankfurt am Samstag, den vierten April miterlebten. Gegen 16.30 hatte sich eine Auseinandersetzung, die zuvor noch innerhalb der im Hochparterre gelegenen Behausung stattgefunden hatte, auf den Balkon verlagert. Anwohner konnten beobachten, wie ein Mann seine Eltern erst mit einem Rohr attackierte und anschließend mit einem Messer auf sie einstach.

Bluttat mit Messer in Frankfurt: Eltern im Krankenhaus

Besorgte Nachbarn eilten daraufhin auf den Balkon und versuchten den 42-Jährigen durch Zureden zum Aufhören zu bewegen. Als dieser sein alarmiertes Publikum wahrnahm, zog er sich in die Wohnung in Frankfurt zurück. Sowohl Vater, 67 Jahre, als auch Mutter, 63 Jahre, erlitten schwere Verletzungen. Nachdem der Täter in seiner Wohnung festgenommen wurde, transportierte man die Eltern umgehend in ein Krankenhaus, wo sie ärztlich behandelt wurden.

Corona Isolation: Täter lebte in Frankfurt mit Eltern zusammen

Aktuelle Informationen zu ihrem Zustand gibt es noch nicht. Auch die Hintergründe der Tat in Frankfurt, sowie der genaue Tathergang sind weiterhin unbekannt. Klar ist allerdings, dass der Täter sich die Wohnung mit seinen Eltern teilte. Die Möglichkeit eines Gewaltausbruches als Folge der eingeschränkten Lebensverhältnisse wurde bis jetzt nicht bestätigt.

Experten fürchten einen Anstieg häuslicher Gewalt während der Corona-Krise. Unterstützung bieten einige Beratungshotlines:

Das Hilfetelefon – Beratung und Hilfe für Frauen: 08000 116 016

Telefonseelsorge: 0800 111 0111 / 0800 111 0222



Kindernotdienst: 030 - 61 00 61



Jugendnotdienst: 030 - 61 00 62



Mädchennotdienst: 030 - 61 00 63

Nummer gegen Kummer: 0800 111 0 333



